‘Düşerken bilinci kapalıydı’

Gaziantep'te, 17 yaşındaki Duygu Delen'in eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin balkonundan öldüğü olayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Duygu'nun vücudundaki ekimozların düşmeye bağlı değil, sert, silindirik veya köşeli sopa benzeri bir cisimle darp sonucu da oluşabileceği belirtildi. Raporda, genç kızın düşmesinden sonra 39 kalp atımı tespit edildiği, bu durumda düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde olduğu ifade edildi. Düşme sırasında herhangi bir bağrışma, ağlama, çığlık ya da gürültü duyulmamış olmasının da bilincinin kapalı olduğuna işaret ettiği, bulguların Duygu'nun şüpheli tarafından atılmış olma ihtimalini kuvvetlendirdiği vurgulandı.