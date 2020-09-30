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'de şoke eden olay! Evdeki kokudan zehirlendiler!

'nin Gümüşova ilçesinde 5 kişi evde oldukları sırada kaynağı bilinmeyen bir koku nedeniyle zehirlenerek mide bulantısı şikayeti ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Zehirlenmenin meydana geldiği ev polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yerine gelen doğal gaz ekipleri gaz kaçağına karşı ölçüm yaptılar.Ekipler, doğal gazdan kaynaklı bir zehirlenme olmadığını tespit etti.

İHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 14:54 ABONE OL
Düzce'de şoke eden olay! Evdeki kokudan zehirlendiler!

Alının bilgilere göre olay Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz sebebi bilinmeyen bir kokudan dolayı aynı evde bulunan Selami Kılıç (65), Meliha Kılıç (61), Meryem Kars (47), Hasret Karamahmutoğlu (24) ve Kadir İbrahim Sak (11) mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile sağlık ekiplerini aradılar.

Düzce'de şoke eden olay! Evdeki kokudan zehirlendiler!

Olay yerin gelen sağlık ekipleri zehirlenen 5 kişiyi Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Zehirlenenlerin durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Düzce'de şoke eden olay! Evdeki kokudan zehirlendiler!

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Zehirlenmenin meydana geldiği ev polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yerine gelen doğalgaz ekipleri gaz kaçağına karşı ölçüm yaptılar.

Düzce'de şoke eden olay! Evdeki kokudan zehirlendiler!

Ekipler, doğal gazdan kaynaklı bir zehirlenme olmadığı tespit edilirken kokunun nedeni ise araştırılıyor.

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Düzce'de şoke eden olay! Evdeki kokudan zehirlendiler!
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