Düzce'de şoke eden olay! Evdeki kokudan zehirlendiler!

Alının bilgilere göre olay Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz sebebi bilinmeyen bir kokudan dolayı aynı evde bulunan Selami Kılıç (65), Meliha Kılıç (61), Meryem Kars (47), Hasret Karamahmutoğlu (24) ve Kadir İbrahim Sak (11) mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile sağlık ekiplerini aradılar.