Erciyes'te beyaz karpuz yetiştirdi

Erciyes'in eteklerindeki Orta Seki yaylasında yaşayan Ömer Dede, havası serin olan Erciyes'te beyaz karpuz yetiştirmeyi başardı.

Tepesinden karı eksik olmayan Erciyes'in eteğindeki orta seki yaylasında hem hayvancılık hem de tarım yapan Ömer Dede, yüksek rakımlı yaylada Diyarbakır karpuzu yetiştirdi. Deneme amaçlı yaptığı ekimle Erciyes'te karpuz yetiştirilebildiğini kanıtlayan Ömer Dede, ürettiği beyaz karpuz ile de görenleri şaşırttı.

3 ÇEŞİT KARPUZ YETİŞTİRDİ

Erciyes'te yaz kış hava olaylarının agresif olduğunu belirten Ömer Dede; "Erciyes çok ilginç bir dağ. Bir bakmışın bakmışsınız güllük gülistanlıkken 2 saat sonra yağmur yağabilir yada hava soğuyabilir. O yüzden Erciyes'in eteğindeki yüksek rakımlı yaylalarda tarım yapmak biraz cesaret işidir. Bu yıl ilk kez yaylada karpuz yetiştirmeye karar verdim.

Bana Erciyes'te karpuz mu diyenlere inat bir kaç çeşit karpuz tohumu ektim. Çok şükür deneme amaçlı ekmeme rağmen iki traktör karpuz yetişti. Hatta Erciyes'te beyaz karpuz bile yetiştirdim. Şimdi görenler hayrete düşüyor" diye konuştu.