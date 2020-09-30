Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor

'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor

'ta taksiciler arasında geçen cumartesi günü yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmesi üzerine taksi durağı olarak kullanılan yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 12:28 ABONE OL
Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor

Esneyurt'ta geçen cumartesi Esenyurt Meydan'da bulunan taksi durağında yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen duraklara yönelik işlem yapmış, 4 taksi durağı mühürlenerek kapatılmıştı.

UYARI LEVHASI ASILMIŞTI

Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asılmıştı. Taksi durağı olarak kullanılan yapılar kaldırılmayınca sabah saatlerinde gelen belediye ekipleri taksi duraklarından birini vinç yardımıyla kaldırdı. Diğer kalan 3 taksi durağı daha bugün kaldırılacak.

Kedisini ellemesinler diye 'Covid-19 pozitif, elleme' yazısı astı

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA