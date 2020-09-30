Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 30 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller son günlerde araştırılan konular arasında yer aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekten faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalarına devam ediyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakanların yararlandığı ödenek e devlet veya sms üzerinden sorgulanıyor. Eylül ayının son gününde ise araştırmalar hız kazandı. Peki Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 30 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 30 Eylül 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 30 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 30 Eylül 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
1- Aksaray 2- Tokat 3- Afyonkarahisar
4- Kırıkkale 5- Ordu 6- Kırklareli
7- Diyarbakır 8- Edirne 9- Zonguldak
10- Mersin 11- Konya 12- Şanlıurfa
13- Tekirdağ 14- Aydın 15- Manisa
16- Uşak 17- İstanbul 18- Denizli
19- Bilecik 20- Adıyaman 21- Samsun
22- Antalya 23- Hatay 24- Kayseri
25- Bursa 26- İzmir 27- Giresun
28- Adana 29- Balıkesir 30- Bolu
31- Sakarya 32- Osmaniye 33- Çanakkale
Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.