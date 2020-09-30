Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fethiye'de yamaç paraşütü kazası Pilot ve turist kayalıklara düştü

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası Pilot ve kayalıklara düştü

'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan ikili atlayış yapan paraşüt pilotu ile Rus , kayalıklara düşerek yaralandı. Jandarma ekipleri tarafından düştükleri yerden kurtarılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 30.9.2020 22:32 Son Güncelleme: 30.9.2020 22:40 ABONE OL
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası Pilot ve turist kayalıklara düştü

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yaklaşık 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu B.K., ile Rus turist Nikolay M., 50 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timleri tarafından paraşüt pilotu ile Rus turist, düştükleri yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.K., ile Nikolay M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.




ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası Pilot ve turist kayalıklara düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA