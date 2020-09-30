Fethiye'de yamaç paraşütü kazası Pilot ve turist kayalıklara düştü

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yaklaşık 1200 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) atlayış gerçekleştiren paraşüt pilotu B.K., ile Rus turist Nikolay M., 50 metrede kayalıklara çarptı. Kazayı fark eden diğer pilotlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timleri tarafından paraşüt pilotu ile Rus turist, düştükleri yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.K., ile Nikolay M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.







