Gılgamış destanı kime, hangi devlete aittir? Gılgamış destanı nedir, kısaca özeti

Tarihin ilk yazılı destanı olarak bilinen Gılgamış Destanı 56 kil tablete yazılmıştır. Gılgamış Destanı Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi vermektedir ve çeşitli öyküler anlatılmaktadır. Peki, Gılgamış Destanı hangi devlete aittir? Aşağıda Gılgamış Destanı nedir sorusunun yanıtı ve bu destanın kısa özeti yer alıyor.

"Ölümü unut ve yaşam ara!" Bu cesaret verici sözlerle, 4000 yıllık Gılgamış Destanı, dünyanın ilk kahramanca sloganını ortaya koyuyor. Aynı zamanda genç kral, dünyanın en eski destanının kalbinde yatan ölümlülük ve insanlık düşüncelerini özetlemektedir. O zamandan beri çok şey değişmiş olsa da, destanın temaları hala modern okuyucular için dikkate değer ölçüde alakalı.

Bakış açınıza bağlı olarak, Gılgamış efsanevi bir kralın biyografisi, bir aşk hikayesi, bir komedi, bir trajedi, bir çatlama macerası veya belki de bir köken hikayeleri antolojisi olarak kabul edilebilir.

Tüm bu unsurlar anlatıda mevcuttur ve metnin çeşitliliği yalnızca edebi karmaşıklığı ile eşleşir. Belki de şaşırtıcı bir şekilde, malzemenin aşırı eskiliği göz önüne alındığında, epik, karmaşık varoluşsal sorguların, zengin imgelerin ve dinamik karakterlerin ustaca bir karışımıdır.

Anlatı, Gılgamış'ın Uruk şehrini bir tiran olarak yönetmesiyle başlar. Onu meşgul etmek için Mezopotamya tanrıları, kıllı vahşi adam Enkidu'ya bir arkadaşlık kurarlar.

Gılgamış ve Enkidu birbirinden ayrılamaz hale gelir ve kalıcı şöhret ve şan için bir arayışa başlar. Kahramanların eylemleri tanrıları üzdüğü ve Enkidu'nun erken ölümüne yol açtığı yazılır.

Enkidu'nun ölümü anlatıda çok önemli bir noktadır. Gılgamış ve Enkidu arasındaki aşk kraliyet kahramanı dönüştürür ve Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı kendi ölümlülüğünden mahrum ve dehşete düşürür.

Kahraman, kendisini bir aslan derisine büründürür ve uzun ömürlü büyük bir selden kurtulan Utanapishtim'i (genellikle İncil'deki Nuh ile karşılaştırıldığında) bulmak için seyahat eder. Ölüm suları üzerindeki tehlikeli bir yolculuğun ardından Gılgamış sonunda Utanapiştim ile tanışır ve ölümsüzlüğün sırrını sorar.

En eski edebi zirve karşıtı olaylardan birinde Utanapishtim ona sahip olmadığını söyler. Hikaye, Gılgamış'ın Uruk şehrine dönmesiyle sona erer.