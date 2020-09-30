Hastanenin önünde çırpınarak can verdi

Kocaeli'ninGebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti. Olay, Özel Merkez Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz adam kurtarılamadı. Sebahattin Duru'nun kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi. İl Sağlık Müdürlüğü hastaneyle ilgili soruşturma başlattı. Duru'nun yakınları da şikayetçi oldu. Yaşananlara tepki gösteren oğlu Mevlüt Duru, "O anda babamın nabzı atıyormuş. Vatandaşlar hastaneye girip doktor çağırmış, ilgilenen olmamış. Bu vicdansızlıktan başka bir şey değil. Babamın takım elbiseli mi olması lazımdı yardım etmeleri için" dedi.