İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

Adıyaman'da, bir binanın çatısına çıkan G.D., elindeki tabanca ile havaya ateş açarak intihara kalkıştı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, G.D.'yi ikna ederken, çevrede toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yaşananları film gibi izledi.