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İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

'da, bir binanın çatısına çıkan G.D., elindeki tabanca ile havaya ateş açarak intihara kalkıştı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, G.D.'yi ikna ederken, çevrede toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yaşananları film gibi izledi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 20:39 Son Güncelleme: 30.9.2020 20:51 ABONE OL
İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

'da, bir binanın çatısına çıkan G.D., elindeki tabanca ile havaya ateş açarak intihara kalkıştı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, G.D.'yi ikna ederken, çevrede toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yaşananları film gibi izledi.

İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Zey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan G.D., elindeki tabanca ile havaya ateş ederek edeceğini söyledi.

İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis binayı güvenlik çemberine alırken, itfaiye erleri ise hava yastığı hazırladı.

İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Polis ekipleri tarafından 1 saat süren ikna çalışmasının ardından olay yerine gelen Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, çatıya çıkarak G.D.'yi ikna etti.

İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

G.D., sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. G.D.'nin 3 ay önce evlendiği ve ailelevi sorunları nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenildi.

İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

İNTİHARI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan, çatıdaki G.D.'yi gören vatandaşlar ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak olayı film izler gibi seyrettiler.

İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

Bazı vatandaşlar da ellerinde cep telefonları ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

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İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti
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