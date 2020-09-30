iPhone 12 fiyatları uzun süredir tüm dünyada merakla beklenirken yaptığı özel tasarımlarla ismini duyuran şirket Caviar, Apple tarafından tanıtımı yapılmadan cihazları ön satışa sundu. Apple'ın son teknoloji ürünleri büyük ilgi görürken Apple'ın yeni akıllı telefon serisini kısa zaman içerisinde tanıtması bekleniyor. Peki, iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı? İşte yeni model fiyatları ve tüm detaylar…

iPHONE 12 FİYATLARI BELLİ OLDU MU, KAÇ TL? CİHAZLAR SATIŞA ÇIKTI MI?

Tüm dünyada teknoloji devi olarak bilinen Amerikan çok uluslu şirket Apple'ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 12 fiyatları için araştırmalar hız kazandı. Öte yandan Rusya menşeili Caviar da yeni serinin özel tasarımlarını ön satışa çıkardı…