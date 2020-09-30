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12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı?

Teknoloji devi 'ın henüz tanıtımını gerçekleştirmediği 12 fiyatları tüm dünyada merakla beklenirken Caviar isimli şirket özel tasarımlarıyla cihazları ön satışa sundu. Fiyatları dudak uçuklatan teknolojinin son ürünü telefonlar büyük ilgi görürken teknoloji severler Apple marka cihazın özelliklerine ilişkin detayları da merak ediyor. Peki, iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı? İşte yeni model fiyatları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:02 ABONE OL
iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı?

12 fiyatları uzun süredir tüm dünyada merakla beklenirken yaptığı özel tasarımlarla ismini duyuran şirket Caviar, tarafından tanıtımı yapılmadan cihazları ön satışa sundu. Apple'ın son teknoloji ürünleri büyük ilgi görürken Apple'ın yeni akıllı telefon serisini kısa zaman içerisinde tanıtması bekleniyor. Peki, iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı? İşte yeni model fiyatları ve tüm detaylar…

iPHONE 12 FİYATLARI BELLİ OLDU MU, KAÇ TL? CİHAZLAR SATIŞA ÇIKTI MI?

Tüm dünyada teknoloji devi olarak bilinen Amerikan çok uluslu şirket Apple'ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 12 fiyatları için araştırmalar hız kazandı. Öte yandan Rusya menşeili Caviar da yeni serinin özel tasarımlarını ön satışa çıkardı…

iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı?

İPHONE 12 FİYATLARI NASIL OLACAK?

12 Mini: 128GB – 699 dolar

iPhone 12 : 128GB – 799 dolar

iPhone 12 Pro: 128GB – 999 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128GB – 1099 dolar

iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı?

'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte 12 serisini tanıtması bekleniyordu. Fakat şirket uzun zamandır süren geleneğini bozdu ve yeni iPhone'u ilk defa eylül ayındaki basın lansmanında duyurmadı. Koronavirüsü nedeniyle iPhone 12 tanıtımının ertelendiği ve yeni iPhone'ların 13 Ekim'de açıklanacağı belirtiliyor. Bu gelişmeler yaşanırken iPhone 12 hakkında dedikodular ve sızıntılar devam ediyor. Ayrıca iPhone 12'nin nasıl olabileceğini gösteren veya beklentilerin şekillendirdiği konsept çalışmalar da paylaşılıyor. iPhone 12'le ilgili yeni bir konsept yayınlandı.

Svetapple tarafından 5.4 inç'lik iPhone 12 konsept çalışması yayınlandı. Bu telefon iPhone 4'ten metal çerçeveyi almış görünüyor. Kare kamera modülü de iPhone 11'e benziyor.

Konsept telefonun tasarımı bir önceki nesle göre biraz daha farklı. Bununla birlikte tasarımcı cam ve metal yapıyı benimsemiş ve farklı renk seçeneklerine yer vermiş.

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iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı?
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