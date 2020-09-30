iPhone 12 fiyatları uzun süredir tüm dünyada merakla beklenirken yaptığı özel tasarımlarla ismini duyuran şirket Caviar, Apple tarafından tanıtımı yapılmadan cihazları ön satışa sundu. Apple'ın son teknoloji ürünleri büyük ilgi görürken Apple'ın yeni akıllı telefon serisini kısa zaman içerisinde tanıtması bekleniyor. Peki, iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? iPhone 12 satış fiyatı belli oldu mu, satışa çıktı mı? İşte yeni model fiyatları ve tüm detaylar…
Tüm dünyada teknoloji devi olarak bilinen Amerikan çok uluslu şirket Apple'ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 12 fiyatları için araştırmalar hız kazandı. Öte yandan Rusya menşeili Caviar da yeni serinin özel tasarımlarını ön satışa çıkardı…
İPHONE 12 FİYATLARI NASIL OLACAK?
iPhone 12 Mini: 128GB – 699 dolar
iPhone 12 : 128GB – 799 dolar
iPhone 12 Pro: 128GB – 999 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128GB – 1099 dolar
Apple'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte iPhone 12 serisini tanıtması bekleniyordu. Fakat şirket uzun zamandır süren geleneğini bozdu ve yeni iPhone'u ilk defa eylül ayındaki basın lansmanında duyurmadı. Koronavirüsü nedeniyle iPhone 12 tanıtımının ertelendiği ve yeni iPhone'ların 13 Ekim'de açıklanacağı belirtiliyor. Bu gelişmeler yaşanırken iPhone 12 hakkında dedikodular ve sızıntılar devam ediyor. Ayrıca iPhone 12'nin nasıl olabileceğini gösteren veya beklentilerin şekillendirdiği konsept çalışmalar da paylaşılıyor. iPhone 12'le ilgili yeni bir konsept yayınlandı.
Svetapple tarafından 5.4 inç'lik iPhone 12 konsept çalışması yayınlandı. Bu telefon iPhone 4'ten metal çerçeveyi almış görünüyor. Kare kamera modülü de iPhone 11'e benziyor.
Konsept telefonun tasarımı bir önceki nesle göre biraz daha farklı. Bununla birlikte tasarımcı cam ve metal yapıyı benimsemiş ve farklı renk seçeneklerine yer vermiş.