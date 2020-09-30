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’da kontroller sıklaştırıldı

’da Koronavirüsle mücadele kapsamında kontroller arttırılırken , terör olayları ve asayiş olaylarına yönelik tedbir için kontrollerde artış gözlendi. Ana artellerde özellikle sürücüler üzerinde yoğun kontrol gerçekleştirildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 14:18 ABONE OL
İstanbul’da kontroller sıklaştırıldı

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında kontroller arttırılırken , terör olayları ve asayiş olaylarına yönelik tedbir için kontrollerde artış gözlendi. Ana artellerde özellikle sürücüler üzerinde yoğun kontrol gerçekleştirildi.

İstanbul'un ana artellerinde Asayiş ekipleri ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri araçlar üzerinde sıkı denetim gerçekleştirdiler. Yapılan denetimlerde araçlardaki maske, sosyal mesafe ve GBT uygulamaları gerçekleştirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen HTŞ operasyonu sonrasında denetlemelerde sıklaştırıldı.

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İstanbul’da kontroller sıklaştırıldı
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