Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi

’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi

’da mide bulandıran bir olay meydana geldi. Savcılığa başvuran bir kadın, eşinin 14 yaşındaki öz kızının yanında müstehcen videolar izlediğini iddia ettiği eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 30.9.2020 08:59 ABONE OL
İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi
Skandal olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. Yıllardır evli olan S.E., ve N.E., çiftinin evliliğinden meydana gelen 14 yaşında bir kız çocukları bulunuyordu. Anne S.E., bir gün eşinin kız çocuklarının yanında yüksek sesli bir şekilde müstehcen videolar seyrettiğini fark etti. Bu duruma sinirlenen genç kadın eşini uyararak bir daha bu tür davranışlarda bulunmaması yönünde uyarıda bulundu.

6 YIL BOYUNCA KIZININ YANINDA MÜSTEHCEN VİDEOLAR İZLEDİ
Anne S.E.'nin uyarılarına rağmen iddiaya göre baba N.E., saplantılı eylemine yaklaşık 6 ay boyunca farklı zaman dilimlerinde sürdürmeye devam etti. Eşinin saplantılı bir şekilde kızının yanında müstehcen videolar izlemesine dayanamayan genç anne savcılığa gelerek kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KENDİ KIZINI TACİZ EDİYOR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı annenin şikâyeti üzerine skandal olay hakkında soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç kadın eşinin kızının yanında müstehcen videolar izlediğini iddia etti. Annenin iddiaları üzerine Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan mağdur kız çocuğu babasının yanında müstehcen içerikli videolar izlediğini söyledi.

22 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda baba N.E.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini, anne ve mağdur kızın beyanlarını esas alarak şüpheli hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Çocuğun Görebileceği Yerlerde Müstehcenlik' suçları kapsamında iddianame düzenleyerek 22 yıla kadar hapsini istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Engelliye taciz isyanı Dans kursunda taciz skandalı Rus sporcuya gölette taciz Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA