İstanbul’u dolu vurdu

İstanbul dün ani bastıran sağanak yağış ve dolunun etkisi altında kaldı. Saat 12.00'da başlayan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle hava karardı kış mevsimi etkisi yarattı. Özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda etkili olan yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Mazgalların yetersiz olduğu yerler göle döndü. Yağış nedeniyle su basan Topkapı'daki bir alt geçitte iki otomobil ve diyaliz hastalarını taşıyan bir servis minibüsü mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tıkanan rögar kapaklarını açan itfaiye, önce suyu tahliye etti. Minibüste bulunan hastalar, ambulanslara bindirilerek hastanelere sevk edildi. Hastalar "Biz hepimiz enfeksiyonlu insanlarız. Bu halde pislik suyun içine battık. 1.5 saatte ancak kurtardılar. İBB Fatih'te şuradan buraya gelemiyor" diyerek tepki gösterdi. Ümraniye Çarşı Metro Durağı'nın girişindeki yürüyen merdivenler dolu yağışı altında kaldı. Kadıköy'de dolu nedeniyle kuşlar öldü. Arnavutköy'de ise bir caminin minaresini yıldırım düştü. Taksim'de rögar kapakları yağmur suyu nedeniyle yerinden fırladı. Sıcaklık 12 derece düştü.Yağmur ve dolu Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın ilçelerini de vurdu. Vatandaşlar arabalarını halı ve kilimler ile kapatmaya çalıştı. Tarım arazileri zarar gördü.