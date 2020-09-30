İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatılmıştı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Pandemi sürecinde uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili olarak yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yerini alıyor. 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin sona ermesi beklenirken sürenin uzatıldığı duyurulmuştu. Peki; İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı, sona ereceği tarih yaklaştıkça işveren ve çalışanların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanmış oldu. Buna göre; vatandaşlar yasanın ne zamana kadar uzatıldığını ve son gelişmeleri yakından takip ediyor...