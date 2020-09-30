İyi ki varsın doktor Oktay

Korkunç olay Bursa'da yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen 60 yaşındaki İrfan Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası İrfan Gedik, eşini silahla göğsünden vurup ağır yaraladı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla engellendi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Yerde yatan yaralı Tülin Gedik'in imdadına ise o sırada otomobiliyle olay yerinden geçen Gemlik Devlet Hastanesi'nde görevli operatör doktor Oktay Şener yetişti. Talihsiz kadının yarasına eliyle tampon yaparak kanı durduran doktor yanında bulunan eşine telefonla 112'yi aratarak bulunduğu bölge ve yaralının durumu hakkında bilgi verdi. Daha sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ni de aratan kahraman doktor, meslektaşı Muhammed Buğra Çeker'in ismini verip o doktorun da hastane kapısına çıkıp yaralıyı karşılamasını istedi. Olay yerine gelen 112 ekipleri doktor Oktay Şener'den bilgi aldıktan sonra yaralıyı Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.