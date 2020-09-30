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Kaçan kuşunu almak isterken duvardan düşerek yaralandı

Beyoğlu'nda kaçarak ağaca konan kuşunu almak için duvara çıkan 14 yaşındaki A. K. Yan tarafında bulunan çatıdan aşağı düşüp yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 15:02 ABONE OL
Kaçan kuşunu almak isterken duvardan düşerek yaralandı

Beyoğlu'nda kaçarak ağaca konan kuşunu almak için duvara çıkan 14 yaşındaki A. K. Yan tarafında bulunan çatıdan aşağı düşüp yaralandı.

İstanbul Beyoğlu'nda evden kaçan kuşunu ağaçtan almak için duvara çıkan 14 yaşındaki A.K. duvarın yan tarafında bulunan saç çatıdan aşağı düşerek yaralandı. Çocuğun çığlıkları üzerine komşuları yetişerek polise haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

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Kaçan kuşunu almak isterken duvardan düşerek yaralandı
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