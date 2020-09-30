Kahramanmaraş'da kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, Sümer Mahallesinde bir işyerinde ve işyeri sahibinin evinde arama yapıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki adreste detaylı arama yapan polis ekipleri, işyeri sahibi M.A.'nın müstakil evinin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Şüpheli şahsın toprağa gömerek gizlediği sigaraları parça parça çıkartarak işyerinde sattığı belirlendi.Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.