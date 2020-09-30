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'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika gelen habere göre ’ta düzenlenen operasyonda 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 08:10 Son Güncelleme: 30.9.2020 08:11 ABONE OL
Kahramanmaraş'da kaçak sigara operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, Sümer Mahallesinde bir işyerinde ve işyeri sahibinin evinde arama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki adreste detaylı arama yapan polis ekipleri, işyeri sahibi M.A.'nın müstakil evinin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Şüpheli şahsın toprağa gömerek gizlediği sigaraları parça parça çıkartarak işyerinde sattığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Kahramanmaraş'da kaçak sigara operasyonu
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