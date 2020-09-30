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sondaj gemisi, boğaz geçişi hazırlıkları için Haydarpaşa'ya gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih , sondaj gemisine ilişkin, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, ’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 22:13 Son Güncelleme: 30.9.2020 22:22 ABONE OL
Kanuni sondaj gemisi, boğaz geçişi hazırlıkları için Haydarpaşa'ya gelecek

Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında denizlerde Kanuni döneminin başladığını belirten Dönmez, "Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni." ifadelerini kullandı.

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Bu yıl başında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, 2012'de inşa edildi. Gemi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip.

Mersin Taşucu Limanı'nda bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan Kanuni'nin ilk sondaj görevi Karadeniz'de olacak.

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Kanuni sondaj gemisi, boğaz geçişi hazırlıkları için Haydarpaşa'ya gelecek
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