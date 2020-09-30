Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi

Ekstra kesilerimizi gizleyecek şekilde bir ameliyat yapılmış oldu. Her ne kadar bu hasta trafik kazası sonucu oluşan çok ciddi bir travma olmuş olsa bile biz plastik cerrahi olarak hem fonksiyona hem de kozmetiğe önem veren bir branş olduğumuz için maksimum başarıya ulaşabilmek için estetik kaygılarımızı da göz ardı etmedik. Bu hastada yaklaşık 10 saatlik ameliyat sırasında bütün yüz kemiklerindeki kırıkları eski normal anatomik pozisyonuna getirdik. Daha sonra bu kırıkların hepsini plaklarla ve vidalarla onardık. Yaklaşık olarak hastaya 10'dan fazla plak ve 40'tan fazla vida kullanıldı. Bütün dişleri yerlerinden ayrılmış olan hastanın dişleri eski anatomik yerlerine yerleştirilerek tellerle ve diğer ekipmanlarla onarıldı" dedi.



