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Kedisini ellemesinler diye 'Covid-19 pozitif, elleme' yazısı astı

'nın Osmangazi ilçesinde Şehmus Sarıkaya isimli esnaf, dükkanının önünde beslediği kedinin uyuduğu sırada sürekli vatandaşlar tarafından sevilmek için uyandırılmasına ilginç bir çözüm buldu. Esnaf Sarıkaya, sevimli kedinin başucuna "Covit-19 pozitif, elleme" yazısı astı. Kediyi sevmek için yaklaşıp yazıyı okuyanlar bir adım geri kaçıyor ve kediden uzaklaşıyor. Sarıkaya, yaptığı açıklamada "Her gelen kediyle uğraşıyor. Ellemeyin diyoruz, anlamıyorlar. Bazılarıyla tartışıyoruz.Uyuyan bir canlı uyandırılır mı?" diyerek tepki gösterdi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 12:07 Son Güncelleme: 30.9.2020 12:19 ABONE OL
Kedisini ellemesinle diye 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

Osmangazi ilçesinde, tarihi han ve çarşıların ortasında kalan ve şehrin en kalabalık caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde 6 yıldır esnaflık yapan Şehmus Sarıkaya, sürekli dükkanının önüne gelen sokak kedisini sahiplendi.

Kedisini ellemesinle diye 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

Yaklaşık 6 aydır baktığı ve 'Paşa' ismini verdiği kedi, bölge esnafının da maskotu haline geldi. Sarıkaya, dükkanının tezgahında kedinin uyuması için özel bir yer yaptı.

Kedisini ellemesinle diye 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

Gündüzleri uyuyan kediyi cadde üzerinden geçen vatandaşlar sürekli sevmek için uyandırınca, Sarıkaya duruma ilginç bir çözüm buldu. Sarıkaya, kedinin yattığı yere, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısını astı.

Kedisini ellemesinle diye 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

'YAZIYI OKUYAN KEDİYİ RAHATSIZ ETMİYOR'

Astığı yazı sayesinde kedinin koronavirüs hastalığına yakalandığını zannettiği için vatandaşların Paşa'yı sevmekten vazgeçtiğini ve akşama kadar rahat bir şekilde uyuduğunu söyleyen Sarıkaya, "Her gelen kediyle uğraşıyor. Ellemeyin diyoruz, anlamıyorlar. Bazılarıyla tartışıyoruz.

Kedisini ellemesinle diye 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

Uyuyan bir canlı uyandırılır mı? Biz de böyle bir önlem almayı düşündük. Yaklaşık 6 aydır kediye biz bakıyoruz. İsmini de 'Paşa' koyduk.

Kedisini ellemesinle diye 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

Çok rahatsız ediliyordu. Koronavirüs süreci Paşa'ya yaradı. O yazıyı yazdıktan sonra kimse kedimizi rahatsız etmiyor. Akşama kadar uyur. Yiyeceğini içeceğini biz veriyoruz.

Kedisini ellemesinle diye 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

Bölge esnafı da Paşa'yı çok seviyor. Kedimiz, bu yazıları yazdıktan sonra tam paşa oldu. Yerinde çok rahat. Hiç kimse ellemiyor" dedi.

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Kedisini ellemesinler diye 'Covid-19 pozitif, elleme' yazısı astı
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