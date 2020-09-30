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Komşular, farkında olmadan 3 buçuk yıl boyunca birbirlerinin faturasını ödemiş

'nın Kepez ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Ali Köklü, akrabalarının cenazesine gidip geldiğinde evde olmamasına rağmen elektrik panosundaki 327 liralık elektrik faturasını görünce şaşkına döndü. Bir hata olabileceğini düşünerek faturadaki sayaç numarası ile sayaç üzerindeki numarayı kontrol edince ikinci bir şok yaşadı... Faturadaki numaranın kendisine ait sayaçtaki numara olmadığını ve bu numaranın komşusuna ait olduğunu, 3.5 yıldır komşusunun faturasını ödediğini öğrendi... Komşusunun da bu süre içerisinde Köklü'nün faturasını ödediği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:21 Son Güncelleme: 30.9.2020 16:38 ABONE OL
Komşular, farkında olmadan 3 buçuk yıl boyunca birbirlerinin faturasını ödemiş

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4701 Sokak'taki Deniz Apartmanı'nda oturan emekli Mehmet Ali Köklü, bir yakınının cenazesi için köye gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra eve dönen Köklü, elektrik panosundaki faturayı gördü. Kendisine 327 TL'lik fatura geldiğini gören Mehmet Ali Köklü, büyük şaşkınlık yaşadı.

Komşular, farkında olmadan 3 buçuk yıl boyunca birbirlerinin faturasını ödemiş

Bir yanlışlık olabileceğini düşünen Köklü, faturasını dikkatli incelediğinde, elektrik sayacının üzerindeki seri numarasının, faturadaki ile eşleşmediğini fark etti. Komşularının sayacını da kontrol eden Mehmet Ali Köklü, kendi faturasındaki sayaç numarasının, karşı dairede oturan Hakkı Özdil'in sayacındaki ile eşleştiğini fark etti. Hemen komşusuna haber veren Köklü, onun da faturasındaki numaranın sayacındaki ile eşleşmediğini belirledi.

Komşular, farkında olmadan 3 buçuk yıl boyunca birbirlerinin faturasını ödemiş

3.5 YILDIR BİRBİRLERİNİN FATURASINI ÖDEMİŞLER

Yaklaşık 3,5 yıldır komşusunu faturasını ödemek zorunda kaldığını ifade eden Mehmet Ali Köklü, "Otomatik ödeme talimatı vermiştim. Maaşımdan çekilen fatura bedeli uzun zamandır çoktu ama böyle bir karışıklık hiç aklama gelmedi. Bir süredir cenazemizden dolayı evde yoktuk. Eve gelip, faturayı gördüğümde 327 TL yazdığını gördüm. O zaman bir gariplik olduğunu hissettim. Sayaçları kontrol ettiğimde numaraların ve isimlerin birbirini tutmadığını gördüm. Meğerse komşumun faturasını ben, benim faturamı komşum ödüyormuş. Bu karışıklığın 3,5 yıl önce akıllı sayaç takılırken yapıldığını düşünüyorum. Şimdi sorumlular hakkında şikayetçi olacağım" dedi.

Komşular, farkında olmadan 3 buçuk yıl boyunca birbirlerinin faturasını ödemiş

Hakkı Özdil'in eşi Ayşe Özdil ise komşularının haber vermesi üzerine faturalardaki yanlışlığı fark ettiklerini belirterek, karışıklığın bir an önce giderilmesini istedi. Köklü ve Özdil, karışıklığın giderilmesinin ardından geçmişe dönük 3,5 yıllık fatura giderleri bedelinin de hesaplanıp karşılıklı helalleşeceklerini sözlerine ekledi.

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Komşular, farkında olmadan 3 buçuk yıl boyunca birbirlerinin faturasını ödemiş
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