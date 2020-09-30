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Küçükçekmece'de dehşeti! Otomobille geldi, kahvehaneyi taradı

Küçükçekmece'de gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Otomobille gelen pompalı tüfekli saldırgan kahvehaneyi taradı. Olayda 1 kişi bacağından yaralanırken, dehşet anlarını sokakta oturanlar cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:56 Son Güncelleme: 30.9.2020 12:01 ABONE OL
Küçükçekmece'de dehşeti! Otomobille geldi, kahvehaneyi taradı

Olay saat 02.30 sıralarında Küçükçekmece, Sefaköy'de meydana geldi. Buradaki kahvehanenin önüne otomobiliyle gelen Tuğberk T. isimli kişi elindeki pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

Küçükçekmece'de dehşeti! Otomobille geldi, kahvehaneyi taradı

Olayda kahvehane önünde bulunan 1 kişi bacağından yaralandı. Saldırgan, geldiği araca binerek olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de dehşeti! Otomobille geldi, kahvehaneyi taradı

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sokağı kapatarak, kahvehane önü ve çevrede çalışma yaptı. Polis daha önceden de sabıkası olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de dehşeti! Otomobille geldi, kahvehaneyi taradı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelinin kahvehaneyi taradığı anlar burada oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobiliyle sokağa gelen saldırgan, kahvehaneye art arda ateş açıyor.

Küçükçekmece'de dehşeti! Otomobille geldi, kahvehaneyi taradı

Büyük korku ve paniğin yaşandığı anlardan sonra saldırgan, aracına binerek kaçıyor. Görüntülerin devamında ise sokaktaki polislerin çalışmaları yer alıyor.

Küçükçekmece'de dehşeti! Otomobille geldi, kahvehaneyi taradı

Olayın yaşandığı caddede esnaf olan Ahmet Gümüştepe, "Silah seslerini duyduk. 1 kişiyi kurşun ayağını sıyırmış geçmiş. Daha önce böyle bir olay yaşamadık."diye konuştu.

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Küçükçekmece'de dehşeti! Otomobille geldi, kahvehaneyi taradı
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