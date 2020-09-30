Levyeli hırsızlar gözaltına alındı!

İstanbul Güngören'de bir iş yerine girerek çelik kasadan 600 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan iki şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 42 suç kaydı olan Ersin Ö. (32) ve 19 suç kaydı olan Hamdullah B. (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin iş yerinin kapısını Levye ile açtıkları anlar kameralara yansıdı.

600 BİN LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Güngören Sanayi Mahallesi Amiral Sokakta bulunan K.P'ye ait bir iş yerine giren 2 hırsız 600 bin liralık vurgun yaptı. İş yerindeki çelik kasayı ellerinde getirdikleri aletlerle açan 2 hırsız kasa içerisindeki 50 bin dolar, 20 bin Euro ve 21 bin lira nakit paranın yanı sıra değeri 50 bin lirayı bulan elektronik eşya ve ziynet eşyasını çaldı.

İŞ YERİ SAHİBİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İş yerine geldiğinde neye uğradığını bilemeyen K.P. hemen durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden eşkalleri tespit edilen Ersin Ö. ve Hamdullah B. gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsız tutuklanarak cezaeine gönderildi. Hırsızların iş yerinin kapısını Levye ile açtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.