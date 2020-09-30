Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp ettiler!

BENİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KURTARDI

Olay sırasında yaşadıklarını anlatan 10 yaşında ki Liva Yağmur Köprücü ise, "Biz arkadaşlarımızla oyun alanında saklambaç oynayacaktık. Bizim hepimizin maskesi vardı. Biz ışıkları kapatınca yanımıza gelip bağırdı. İkinci kez ışığı yanlışlıkla kapatınca tekrar yüksek sesle bağırdı. Biz başka bir odaya geçince onların maske takmadığı aklımıza geldi. Telefonu olan tek kişi ben olduğum içinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması için cep telefonum ile video çektim. Kadınlar beni görünce peşimden koşarak odada yakaladı. Beni odaya sıkıştırınca iki kadın kollarıma ve karın boşluğuma vurdular. Diğer kadında da gelerek benim telefonumu aldı ve yere attı. Geldiler boğazımı sıktılar ve 3 dakika sürdü nefes alamadım. Beni anne ve babama şikâyet etmek için telefonumu aldı ve güvenlikten alırsın dedi. Temizlik görevlisi beni kadından kurtarıp telefonumu da alarak evime götürdü. Bizde karakola gidip şikayetçi olduk. Yüce Türk devletine güveniyorum. Maske takın hayatınızı koruyun" dedi.