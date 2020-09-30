Müge Anlı'daki Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmesi: Duygu Çelikten'in katili itiraf etti!

Sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti!

Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı ve ikiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarını aramaya başladı.

Genç kadının başı kesilmiş olarak cesedine ulaşılmıştı!

Daha sonra genç kadından korkunç bir haber gelmiş, olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulmuştu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Duygu Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandığı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlenmişti.