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'daki olayında gelişmesi: Duygu Çelikten'in katili itiraf etti!

'da bir süredir işlenen 'in sır ölümüne ilişkin haberleri geliyor. Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi kadın, fatura yatırmak için evden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi Müge Anlı'nın programına başvurmuş ve kızlarının katilinin bulunmasını istemişlerdi. Edinilen son dakika haberine göre; Duygu Çelikten'in sevgilisi cinayeti işlediğini itiraf etti.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:56 Son Güncelleme: 30.9.2020 11:58 ABONE OL
Müge Anlı'daki Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmesi: Duygu Çelikten'in katili itiraf etti!

haberi...'in katili cinayeti itiraf etti! Genç kadının başı kesilmiş olarak bulunmuş olup ailesi ve yakınları katilin bulunması için 'ya başvurmuşlardı. Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrılmış ve sonrasında kendisinden haber alınamamıştı. Duygu Çelikten'in sevgilisi , cinayeti işlediğini itiraf etti!

VELİ ÜNVER, DUYGU ÇELİKTEN CİNAYETİNİ İTİRAF ETTİ!

Müge Anlı'daki Duygu Çelikten olayındaki son dakika gelişmeleri şu şekilde;

Müge Anlı'daki Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmesi: Duygu Çelikten'in katili itiraf etti!

Sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti!

Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi , fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı ve ikiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarını aramaya başladı.

Genç kadının başı kesilmiş olarak cesedine ulaşılmıştı!

Daha sonra genç kadından korkunç bir haber gelmiş, olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulmuştu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Duygu Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandığı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlenmişti.

Müge Anlı'daki Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmesi: Duygu Çelikten'in katili itiraf etti!

Cinayeti itiraf etti: "Küfür ve hakaret ettiği için öldürdüm."

ile Tatlı Sert'te adalet çağrısı yapan annenin feryatlarına sessiz kalmayan emniyet ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 'i yakalamak için çalışma başlattı. Aradan geçen 10 günün sonunda katil zanlısı olarak şüphelenilen Veli Ünver dün akşam saatlerinde ormanlık bir alanda saklanırken yakalandı. Ünver, Antalya'da düzenlenen operasyonlarla Fethiye'de ormanlık alandaki bir kulübede saklandığı sırada yakalandı. 40 yaşındaki katil zanlısı ise 'i "Üzerine ev almak istedim. Evi aldım ama onun üstüne tapulamadığım için aramızda kavga çıktı. Tartışma şiddetlenince bana çok hakaret etti, ben de dayanamayıp öldürdüm." diyerek cinayeti itiraf etti.

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Müge Anlı'daki Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmesi: Duygu Çelikten'in katili itiraf etti!
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