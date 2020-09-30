Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmesi: Hasan Kiraz kayıp mı öldü mü?

3 yıl önce Dalaman'da kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'dan haber alamayan aile Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı, Hasan Kiraz ile ilgili son dakika gelişmelerini programda aktardı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söylemişti. Peki; Hasan Kiraz kayboldu mu öldürüldü mü?

MÜGE ANLI'DAKİ HASAN KİRAZ OLAYINDA SON DURUM!

Takvim'in haberine göre; Muğla'nın Dalaman ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'dan 3 yıldır tek bir iz bile bulunamıyor. Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi.