Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmesi: Hasan Kiraz kayıp mı öldü mü?

'daki olayından gelişmesi: Hasan Kiraz kayıp mı öldü mü?

3 yıl önce Muğla Dalaman'da kaybolan 'ı ailesi 'da ararken konu ile ilgili gelişmeleri de yaşanıyor. İşten eve gidiyorum diyerek yola çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hasan Kiraz kayıp mı oldu öldürüldü mü merak edilirken Müge Anlı konu ile ilgili detayları araştırıyor. Öte yandan ağabeyinin yaptığı açıklamalar ise geçtiğimiz programa damga vurmuştu. İşte Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.9.2020 14:10 Son Güncelleme: 30.9.2020 14:13 ABONE OL
Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmesi: Hasan Kiraz kayıp mı öldü mü?

3 yıl önce Dalaman'da kaybolan 23 yaşındaki 'dan haber alamayan aile 'ya başvurmuştu. Müge Anlı, Hasan Kiraz ile ilgili gelişmelerini programda aktardı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söylemişti. Peki; Hasan Kiraz kayboldu mu öldürüldü mü?

MÜGE ANLI'DAKİ HASAN KİRAZ OLAYINDA SON DURUM!

Takvim'in haberine göre; Muğla'nın Dalaman ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'dan 3 yıldır tek bir iz bile bulunamıyor. Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi.

Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmesi: Hasan Kiraz kayıp mı öldü mü?

'ın geçirdiği trafik kazasının ardından 231 bin liralık bir tazminat hak etti. Ancak bu para hesabına yatırılmadan ortadan bir anda kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaşabildiğini itiraf etti. Hasan ortadan kaybolmasına rağmen ara sıra girip hesapları kontrol ettiğini söyledi. Hatta ağabey Hüseyin Kiraz, Hasan'ın bir gün çıkıp gelme ihtimalini düşünmeden paranın bir kısmını da söyledi.

Ağabey Hüseyin Kiraz, kendisini tehdit eden Niyazi isimli bir şahsa, bu tazminat parasının içinden 20 bin lira verdiğini söyledi. Daha sonra kendini tehdit ettiğini iddia ettiği Niyazi isimli bu şahısla iş yapmak üzere yine 20 bin lira daha kullandığını da söyledi. Hasan Kiraz'a ait olan 231 bin liradan kalan 191 bin liranın ise yine bu Niyazi isimli şahıs tarafından dolandırıldığını söyledi.

Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmesi: Hasan Kiraz kayıp mı öldü mü?

İddiaların odağındaki Niyazi isimli kişi bugün canlı yayına bağlandı ve aileyle kendisini tanıştıran Süheyla adlı kişinin kendisine 'Hasan kayıp değil. Ailesi öldürdü. Çocuk sıkıntılı bir çocuktu. Para hesaba yattığında aileye vermeyeceği için aile öldürdü' dediğini iddia etti.

Niyazi Bey ayrıca Süheyla Hanım'ın kendisini aradığını 'Ne sen beni tanıyorsun ne de ben seni' dediğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından Süheyla Hanım da canlı yayına bağlandı.

Süheyla Hanım ise Niyazi Bey'in kendisini ölümle tehdit ettiğini, para almak için herkesin usülsüz iş çevirdiğini söyledi.
Öte yandan 'ın annesinin çevresine 'Ben konuşursam çoğu kişinin başı yanar.' dediği iddia edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmesi: Hasan Kiraz kayıp mı öldü mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA