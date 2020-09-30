Pandemiye karşı yeni kamu spotu

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele için başlattığı iletişim kampanyasında iki yeni kamu spotu daha hazırladı. Salgın başında Bakanlığın kamu spotlarında rol alan "Mucize Doktor" Taner Ölmez ve "Hekimoğlu" Timuçin Esen, yeni spotlar için tekrar kamera karşısına geçti. Yeni filmler, vatandaşları alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlandı. İki spotta da "Temizlik, Maske ve Mesafe"nin önemine dikkat çekilerek "Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" sloganı kullanıldı.