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Pandemiye karşı yeni kamu spotu

ANKARA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
Pandemiye karşı yeni kamu spotu
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele için başlattığı iletişim kampanyasında iki yeni kamu spotu daha hazırladı. Salgın başında Bakanlığın kamu spotlarında rol alan "Mucize Doktor" Taner Ölmez ve "Hekimoğlu" Timuçin Esen, yeni spotlar için tekrar kamera karşısına geçti. Yeni filmler, vatandaşları alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlandı. İki spotta da "Temizlik, Maske ve Mesafe"nin önemine dikkat çekilerek "Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" sloganı kullanıldı.
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Pandemiye karşı yeni kamu spotu
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