Papiss Cisse kimdir? Papiss Cisse kaç yaşında nereli, hangi takımlarda oynadı?

2020 – 2021 Süper Lig sezonunda zorlu mücadele sürerken kulüpler de kadrolarını güçlendirmek yeni isimler kazandırmak adına görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan transfer çalışmaları kapsamında Papiss Cisse İstanbul'a geldi. Bu gelişme sonrasında sporseverler Papiss Cisse kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Papiss Cisse kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

PAPISS CISSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Papiss Demba Cissé ya da kısaca Cissé (3 Haziran 1985, Dakar) santrfor mevkisinde forma giyen Senegalli millî futbolcu.

Kulüp kariyeri

SL Freiburg

2010-11 sezonunda 22 gol atarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu unvanını kazanmıştır ve EFFIFU ödülüne layık görülmüştür.

Newcastle United FC

2011-2012

2011-12 sezonunun devre arasında, sezon başında Newcastle United'a transfer olan Senegal millî futbol takımından takım arkadaşı olan Demba Ba'nın ardından 17 Ocak 2012 tarihinde Newcastle United takımına Freiburg takımından 13.500.000 € transfer ücretiyle transfer olmuştur. Newcastle United'daki ilk sezonunda 14 Premier League maçında 13 gol kaydederek başarılı bir performans sergilemiştir. Bu maçlarda 2 de asist yapmayı başarmıştır.

2012-2013

Cissé, Newcastle United'daki ikinci sezonunda 36 Premier League maçında forma giymiş ve bu maçlarda 8 gol ve 4 asistle oynamıştır. 1 kez de EFL Cup'ta forma giyen Cissé 1 gol atmıştır. Avrupa Ligde de 10 maçta 4 atan Cissé, toplamda 47 maçta 13 gol atarak maç başı 0.27 ile düşük gol performansı göstermiştir.

2013-2014

İngiltere'deki üçüncü sezonunda kariyerinin en düşük gol ortalaması ile oynamıştır. 24 Premier League maçında sadece 2 gol atma başarısını gösteren Cissé, 2 de asist yapmıştır. 1 FA Cup, 2 de EFL Cup da forma giymiş ve her iki kupa da da birer gol atma başarısı göstermiştir. 2013-14 sezonunda toplamda 27 maçta forma giyen Cissé 4 gol 3 asist ile oynamıştır.

2014-2015

2013-14 sezonunda 22 Lig maçında forma giymiş olan Cissé, bu maçlarda 11 gol 1 asistlik performans sergilemiştir.

Millî takım kariyeri

İlk kez 2009 yılında Senegal millî takımı formasını giyen Cissé, Senegal'in 2012 ve 2015 Afrika Uluslar Kupası kadrolarında yer almıştır. 34 kez Senegal millî takımı formasını giyen Cissé bu maçlarda 15 gol atmış ve 5 de asist üretmiştir. 9 Ekim 2010 tarihinde Dakar da oynanan 2012 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Mauritius karşısında millî takımdaki ve uluslararası maçlardaki ilk Hat trickini yapmıştır.