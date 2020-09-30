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Rapor çelişkisi

’ın ölümüne ilişkin iki farklı polis raporu dikkat çekti. İlk raporda apartman önünde iki kişi, ikinci raporda ise tek kişi olduğu belirtildi

Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
Rapor çelişkisi
Ankara'da, evinde ölü bulunan ve kendini asarak yaşamına son verdiği öne sürülen Aleyna Çakır'ın (21) ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un (22) olay anında evde olup olmadığını tespit etmek için istenilen HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin hazırlanan iki rapor dosyaya girdi. İlk polis raporu 8 Haziran'da, yani olaydan 5 gün sonra hazırlandı. Görüntüleri izleyen 2 memurun hazırladığı tutanağa göre, Çakır'ın öldüğü gece saat 01.05 sıralarında beyaz renkli bir otomobilden inen 2 erkek binaya doğru ilerledi, ardından siyah renkli bir araç olay yerinden hareket ederek uzaklaştı.

SADECE ÜMİTCAN VAR
3.5 ay sonra hazırlanan ikinci raporda ise farklı tespitlerde bulunuldu. Olay gecesi Çakır'ın evinin önünde tek kişi olduğu kaydedilerek, "Kamera açısına giren açık renkli aracın Musa C.Ö.'ye ait olduğu, araçtan inerek Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahsın ikametinin bulunduğu kısma giden ve buradaki araç ile çıkan şahsın Ümitcan Uygun olduğu değerlendirilmektedir" denildi. DHA

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Rapor çelişkisi
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