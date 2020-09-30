Saçtaki beyazlar doğal yollarla kapanır mı? Saçtaki beyazlıklardan kurtulmanın doğal ve bitkisel yolları

Eskilerden günümüze dek uygulanan doğal yollarla beyazları kapatma yöntemi saçınızdaki istenmeyen beyazların koyulaşması için kahverengi bir tona bürünmesini sağlar. Bu sayede hem saç sağlığınızı koruyabilir hem de şikayet ettiğiniz beyazlardan kurtulabilirsiniz. Saçınızda fark ettiğiniz ilk beyaz muhtemelen sizi şaşırtabilir ancak çoğalması durumunda endişe vermeye başlar. Ancak bu duruma alışmak zor olmayacaktır. Beyaz saç tellerinin diğer saç telleri arasındaki tek farkı renginin gri ve beyaz olmasıdır. Saçlardaki orijinal pigment kaybolmaya başladığında vücuttaki melanin üretimi de azalmaya başlar. Melanin, sağladığı birçok fonksiyona ek olarak en önemli görevlerinden biri de saça pigmentini vermektir.

SAÇLARDA BEYAZLAMA NEDENLERİ

Beyaz saçların genellikle yaşla birlikte ortaya çıkabileceği düşünülür. Bu faktör son derece etkili olsa bile tak başına bir neden sayılamaz. Saç tellerinin beyazlamasına neden olan birçok sebep göz önünde bulundurulmalıdır:

BESLENME

Kişilerin beslenmesi beyaz saçları önlemede rol oynar. Antioksidanlar açısından zengin bir diyet önerilir.

Antioksidanlar açısından zengin besinlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

* Yeşil çay

* Balık

* Zeytin yağı

* Taze sebze ve meyveler

STRES

Stres hayatın her anında maruz kaldığımız duygu durumudur ve vücut, cilt ve saç sağlığını olumsuz etkiler. Ayrıca saçlardaki beyazlıkların artmasına neden olabilir. Aşırı stres, hormonel değişimlere de bağlı olarak saçlarda beyaz oluşumunu tetikleyicidir. Stresli bir yaşama sahipseniz saçınızdaki beyazlarda artış görebilirsiniz.

BAZI TIBBİ DURUMLAR

Saçlarda beyaz oluşumuna neden olan birçok hastalık bulunur. Başta anemi ve hipotiroid olmak üzere bazı rahatsızlıklar saçta beyaz oluşumunu tetikler.

BEYAZLARI KAPATACAK DOĞAL YÖNTEMLER

Beyazları kapatmak için satın alabileceğiniz birçok ürün bulunur ancak sağlığınız için bitkisel yöntemlere başvurmak daha yararlı olacaktır. İşte saçlardaki beyazları kapatan bazı doğal tarifler…

DEFNE YAPRAĞI

HAZIRLANIŞI

2 yemek kaşığı çay, 3 yemek kaşığı defne yaprağı, 2 soğan kabuğunu 2 lt suyun içerisinde kaynatın. Demleyin ve süzün. Ardından bu karışımı saç diplerinize uygulayın. Düzenli olarak saç diplerinize uyguladığınızda beyaz saç tellerini koyu kumrala çevirebilirsiniz. 5 günde bir hazırladığınız karışımı yenileyin ve mutlaka dolapta muhafaza edin.

CEVİZ YAPRAĞI

HAZIRLANIŞI

4 yemek kaşığı ceviz yaprağı (60 gr.) ve 4 bardak suyu (1 lt.) 15 dakika kaynatın. Soğumaya bırakın, soğuduktan sonra süzün ve özellikle beyazların olduğu kısımlara uygulayın. Yaklaşık 1 saat bekletin ve durulayın. Saçlarınız koyulaşana kadar her gün uygulayabilirsiniz. Koyulaşma başladığında haftada 1-2 kez uygulamanız yeterli olabilir.