Şans Topu Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

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Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! İdaresi ile BURADA!

Şans oyunu sever vatandaşlarımızın her hafta Çarşamba günleri heyecanla beklediği sonuçları, bugün Online aracılığıyla MP TV’de yapılacak canlı çekilişle belli olacak. (MPİ) ve tarafından yenilenerek miktarında da hatırı sayılır bir artış gösterilen oyunun bugün MP TV ve Youtube üzerinde gerçekleştirilecek olan canlı yayın ile belli olacak olan doğru tahmin ederek hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Milli Piyango İdaresi ile ekranı…

Giriş Tarihi: 1.10.2020 04:14 Son Güncelleme: 1.10.2020 04:14 ABONE OL
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) ile tarafında yenilenen ve Milli Piyango Online çatısı altın toplanan Şans Oyunlarından olan çekiliş sonuçları bugün (30 Eylül 2020 Çarşamba) yapılacak olan MP TV canlı çekilişiyle birlikte belli olacak. Bugünkü Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV canlı yayını için online bilet alarak çekilişe dahil olan şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek MPİ 30 Eylül açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını yapıyor. ile ekranını burada bulabilir ve kazandıran numaralarla kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen MPİ 30 Eylül Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle…

ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Eylül Şans Topu sonuçları: 1 - 17 - 23 - 4 - 7 + 5

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;


ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sen Seç!

  • Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İptal

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu Sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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