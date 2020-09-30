Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Eylül Milli Piyango Online MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları merak ediliyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Milli Piyango Online ile canlı ve noter huzurunda açıklanacak olan çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Geçen hafta yapılan çekiliş sonucunda şanslı numaralar 6-11-14-18-34 + 6 olarak belirlenmişti. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 30 Eylül Milli Piyango Online MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula
Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da açıklanıyor. Haberimizde, Milli Piyongo Online ile 30 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama motoru ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.
İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…
Şans Topu çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından sonuçları buradan öğrenebileceksiniz.
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Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.