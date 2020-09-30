Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Eylül Milli Piyango Online MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları merak ediliyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Milli Piyango Online ile canlı ve noter huzurunda açıklanacak olan çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Geçen hafta yapılan çekiliş sonucunda şanslı numaralar 6-11-14-18-34 + 6 olarak belirlenmişti. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 30 Eylül Milli Piyango Online MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da açıklanıyor. Haberimizde, Milli Piyongo Online ile 30 Eylül Şans Topu sonuçları bilet sorgulama motoru ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.

İşte Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…