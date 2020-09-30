‘Şeker Hoca’ya veda

Malatya'da vaazları, duaları ve cemaate tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen, kentin renkli simalarından "Şeker Hoca" lakaplı emekli imam Celal Tilgen (68) yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tilgen, dünya kupası maçları zamanında Teravih namazını hızlı kıldırınca "Jet imam" haberleriyle gündeme gelmişti. Şeker Hoca'nın vaazları sayesinde yüzlerce kişi organ bağışında bulunmuştu. Malatya Şeker Fabrikası'nın içinde bulunan Şeker Camisi'nin imamlığından emekli olan, evli ve 3 çocuk babası Celal Tilgen, yakalandığı koronavirüsten dolayı bir süredir Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Tilgen tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Şeker Camisi'nde görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve 5 yıl önce emekli olan "Şeker Hoca" lakaplı Celal Tilgen, 2009'da domuz gribi nedeniyle cami cemaatine maske dağıtıp maske ile vaaz vermişti.İmam Hatip Lisesi'nin ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Tilgen'in organ nakliyle ilgili verdiği vaazlar sonrası 600 kişi organ bağışında bulunmuştu. Kendisi organlarını bağışlamasının yanı sıra cemaate de sürekli organ bağışında bulunmaları yönünde telkinde bulunmuş, 600 kişinin organlarını bağışlamasına vesile olmuştu. Celal Tilgen, camiye gelen kadınlara, "Seda Sayan'ın programlarına börekli çörekli gidersiniz, buraya eliniz boş gelirsiniz. O börekleri çörekleri buraya da getirin. Eliniz dolu gelin ki muhtaç insanlar gelip karnını doyursun. Siz de hayır duası alırsınız. Aç olan kişi de karnını doyurmak için hırsızlık yapmaz. Çöreksiz böreksiz camiye gelmeyin" demişti.Celal Tilgen imamlık yaptığı dönemde basına verdiği bir demeçte başından geçen olayı esprili bir dille şöyle anlatmıştı: "Dünya kupası maçıydı. Birkaç rütbeli kişi teravih namazını da, maçı da kaçırmak istemiyorlardı. Hocam ne yapacağız diye sordular. 'Teravihe gelin hızlı kıldırıp sizi maça yetiştiririm' dedim. Birkaç rekatı hızlı hızlı kıldırdım. Sonra biraz rolantiye almışım. Maça geciktiler. 'Hocam ne yaptın? İyi gidiyordun sonra yavaşladın' dediler. 'Yahu radara yakalandım. Görmediniz mi cemaatin arasında Malatya Müftüsü vardı' dedim."Celal Tilgen, dün Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı cenaze aracıyla mezarlığa getirilen Tilgen'in cenazesi araçtan indirilmedi. Ailesinden birinci derecede yakınlarının katıldığı cenaze namazı sonrası mezarlıkta toprağa verildi. Tilgen'in ölüm haberini duyan binlerce Malatyalı sosyal medya hesaplarından ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.