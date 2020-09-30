Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

"RESTORANDA TANIŞTIK"



Bu ifadenin ardından gözaltına alınan Emre A. ise ifadesinde şunları söylediği ileri sürüldü.; "Restoranda Şeyda ile tanıştık otururken yanımıza arkadaşım M.D' de geldi ve masamıza oturdu. Daha sonra M.D'nin ofisine gittik. Direk odaya geçtik. Bu sırada M.D başka odadaydı. Sürekli olarak eşim telefonla arıyordu. Ben de Şeyda'ya 'Markete gidiyorum bir şey istiyor musun' diyerek yanından ayrıldım. 15-20 dakika sonra M.D beni telefonla arayarak Şeyda'nın kendini attığını söyledi. Olay yerine geldiğimde gözaltına alındım" dediği öğrenildi.

