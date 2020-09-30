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Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

'de lüks bir rezidansın önünde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili yeni ortaya çıkan detaylarda Yılmaz düşmeden hemen önce bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğu ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Yılmaz'ın intihar ettiği değerlendirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:27 Son Güncelleme: 30.9.2020 16:32 ABONE OL
Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

Barbaros Mahallesi'nde 17 Eylül lüks bir sitenin önünde ölü olarak bulunan Şeyda Yılmaz'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan iki kişinin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda rezidansın 8. Katındaki ofis olarak kullanılan daireden düştüğü tespiti yapıldı ve daire sahibi M.D. ile onun ifadesi doğrultusunda arkadaşı Emre A. emniyette ifade verdi. Şeyda Yılmaz'ın restoranda ilk olarak tanıştığı kişi olan Emre A'nın evli olduğunu öğrenince canına kıydığı ileri sürüldü.

Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

"KAPIYI KİLİTLEDİ DÜŞME SESİ DUYDUM"

M.D., ifadesinde 'de bir restorana gittiğini ve burada arkadaşı Emre A'yı gördüğünü ileri sürerek şunları söylediği öne sürüldü; "O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda'ya 'Arkadaşın kalktı, alkollüsün istersen sen de kalk' dedik.

Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı | Video

Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

Bize 'Hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda'nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine, ben direksiyona geçtim. Ofisime geldik onlar başka bir odaya geçti. Bir süre sonra Emre 'Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda'ya markete gidiyorum dedim. Bilgin olsun' diyerek çıktı.

Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

Bu sırada Şeyda'nın kapısını kilitlediğini duydum. Daha sonra düşme sesi duydum ve güvenliğe haber verdim" dediği ileri sürüldü.

Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AŞAĞI ATLADI

Polis ekiplerinin tespitine göre Şeyda Yılmaz restoranda tanıştığı Emre A. ilk olarak kendisini bekar diye tanıttı. Ofise gidip orada evli olduğunu öğrenince aralarında tartışma çıktı. Emre A. odadan ayrılınca krize giren Şeyda Yılmaz'ın camdan aşağı atladığı öne sürüldü.

Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

"RESTORANDA TANIŞTIK"

Bu ifadenin ardından gözaltına alınan Emre A. ise ifadesinde şunları söylediği ileri sürüldü.; "Restoranda Şeyda ile tanıştık otururken yanımıza arkadaşım M.D' de geldi ve masamıza oturdu. Daha sonra M.D'nin ofisine gittik. Direk odaya geçtik. Bu sırada M.D başka odadaydı. Sürekli olarak eşim telefonla arıyordu. Ben de Şeyda'ya 'Markete gidiyorum bir şey istiyor musun' diyerek yanından ayrıldım. 15-20 dakika sonra M.D beni telefonla arayarak Şeyda'nın kendini attığını söyledi. Olay yerine geldiğimde gözaltına alındım" dediği öğrenildi.

Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından savcı talimatıyla iki şüphelinin telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. İfadelerinin ardından 'İntihara yönlendirme' iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı

İki şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Şeyda Yıldız'ın ölümünde şok iddia! Evli olduğunu öğrenince kendini aşağı attı
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