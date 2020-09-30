Sık idrar çıkma sebepleri nelerdir? Sık idrara çıkma nedir, neden olur?

Sık idrar çıkma gece ya da gündüz ortaya çıkarken, bazen sadece geceleri olabilir. Bu durum altta yatan bazı tıbbi sorunların işareti olmakla beraber, kişinin uyku düzenini bozarak, günlük yaşamını ve psiklojisini olumsuz etkileyebilir. Peki, sık idrar çıkma sebepleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

SIK İDRARA ÇIKMA NEDİR?

İşeme vücutta birikmiş olan atık sulardan kurtulması olarak tanımlanabilir. İdrarda, su, ürik asit, üre ve toksinler ve vücut içinden filtrelenen atıklar bulunur. Böbrekler bu süreçte kilit bir rol oynar.

İdrar, kişinin idrara çıkma isteği doruk noktasına ulaşana kadar idrar torbasında kalır. Bu noktadan sonrasında vücuttan atılır.

İdrar sıklığı mesane üzerinde kontrolü kaybetmek anlamına gelen idrar kaçırma ile aynı değildir. İdrar sıklığı, idrara çıkmak için tuvaleti daha sık kullanmanız anlamına gelir. Çoğu insan 24 saatlik süreçte 6 ila 7 kez idrar yapar. İdrar sıklığı, günlük yaklaşık 2 litre sıvı tüketirken 7 kereden fazla idrara çıkma ihtiyacı olarak tanımlanabilir.

SIK İDRARA ÇIKMA SEBEPLERİ

İdrar, çeşitli vücut sistemlerini içeren karmaşık bir süreçtir. Bir dizi değişiklik üriner sistemi daha aktif hale getirebilir. Sık idrara çıkma aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir. Bunlar:

- Yaşam tarzına dayalı nedenler; özellikle kafein veya alkol kullanımı idrar yapma sıklığını artırabilir. Geceleri, idrara çıkma dürtüsü uyku düzenini sekteye uğratabilir. Sık idrara çıkma ayrıca bir alışkanlık olarak gelişebilir.

- Bununla birlikte sık idrara çıkma, böbrek veya üreter problemlerin, idrar kesesi problemlerinin veya diyabetes mellitus, hamilelik veya prostat bezi problemleri gibi başka bir tıbbi durumun işareti olabilir.

Diğer nedenler şunlardır:

- Kaygı

- İdrara çıkmanızı sağlayan klorotiazid gibi diüretikler

- Diüretik görevi gören yiyecek ve içecekler

- İnme ve diğer beyin veya sinir sistemi durumları

- İdrar yolu enfeksiyonu

- Pelvik bölgede tümör veya kitle

- İnterstisyel sistit (mesane duvarının bir tür iltihabı)

- İstemsiz mesane kasılmalarına neden olan OAB sendromu

- Mesane kanseri

- Mesane veya böbrek taşları

- Prostat sorunları

- Üretral darlık

- Kanser tedavisi sırasında radyasyon

- Kolon divertiküliti (Kalın bağırsak duvarlarında küçük, şişkin keselerinin oluşması)

- Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (Chlamydia)