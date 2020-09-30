Soğan nasıl ekilir? Soğan nasıl yetiştirilir?

Sebze meyve yetiştirebilmek için illa bir bahçeye ihtiyacınız yok. Evinizin balkonunda ya da camınızın önünde organik beslenmeye ilk adımı atabilirsiniz. Soğan her yemeği başrolüdür. Bu nedenle evde soğan yetiştirmek iyi bir fikir olacaktır. Eğer vereceğimiz tavsiyeleri adım adım uygularsanız kısa sürede gelişen soğanlarınızla sofranızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. İşte soğan yetiştirmek için gerekli malzemeler ve soğan ekimi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

SOĞAN YETİŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

* Büyük ya da orta boy saksı

* Mineral açısından zengin bir toprak

* Organik gübre

* Arpacık soğan

* Sulama kabı

EVDE SOĞAN NASIL YETİŞTİRİLİR?

- Soğan ekeceğiniz saksının boyutu, ne kadar ekeceğinize bağlıdır. İhtiyacınızı karşılayan zevkinize uygun bir saksıyı tercih edin. Ancak derinlik olarak değil genişlik olarak istediğiniz boyuttan söz ediyoruz.

- Saksınızın yarısına gelecek miktarda toprakla doldurun. Toprağı eşit şekilde yaydığınızdan emin olsun. Toprağınızın esnek ve havadar olması için üzerine bastırmadan karıştırmamaya özen gösterin.

- Toprağın üzerine 1-2 avuç kadar gübre ekleyin ve iyice karışmasını sağlayın.

- Toprak ve gübreyi harmanlamış olduğunuz saksıda aralarında 2 parmak kalacak şekilde arpacık soğanları yerleştirin.Burada dikkat etmeniz gereken soğanların uç yani sivri başlarının yukarı bakması gerektiğidir.

-Arpacık soğanları toprağa çok gömmeden etrafına bir miktar toprak serpin. Soğanların üzerini toprakla çok örtmeden hava almalarını sağlayın. Yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında toprak yeterli olacaktır.

- Ardından soğanlarınızı çok ıslatmadan 2 günde bir sprey bir şişeyle nemlendirin.

- Suladığınız saksıyı güneşle baş başa bırakmamaya özen gösterin. Hafif gölgeli bir alanda konumlandırabilirsiniz. Ya güneşi perde arkasından almasını sağlayabilirsiniz. Cam önüne koyarsanız camdan yansıyan ışıkla istenmeyen bir sıcaklık ortaya çıkacağını unutmayın.

- Ektiğiniz soğanlar zamanla filizlenecek ve salatalarınızda, kahvaltılarınızda taze taze yiyebilmenizi sağlayacaktır.

- Yaklaşık olarak 4 ay sonra ektiğiniz arpacık soğanlardan kuru soğan elde edebilir ve bu sayede yemeklerinizde kuru soğanın gerçek lezzetinden yararlanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...