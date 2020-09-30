Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dikkat çeken rapor: "Balkondan atıldığı netlik kazandı"

'BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DA BU KESİNLEŞMİŞ DURUMDA'

Delen ailesinin avukatlarından Önder Alkurt, bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla olayda cevap aranan soruların yanıt bulduğunu, ilk andan itibaren öne sürdükleri cinayet iddiasının netlik kazandığını söyledi.

Raporla Duygu Delen'in, olay günü, tutuklu şüpheli Mehmet Kaplan tarafından eve tehdit ile zorla getirildiğinin ve şiddete maruz kaldığının açığa çıktığını ifade eden avukat Alkurt, "Tarafımızca seçilen ve kamuoyunun Şule Çet davasından da ismine aşina olduğu Hakan Kar, bu davanın da bilirkişisi olarak atandı. Hakan Kar, bilirkişi raporunu tamamlayıp, dosyaya sundu. Biz daha önce özellikle Duygu'nun atılma ihtimalinin yüksek ve olayın cinayet olduğunu söylemiştik. Bilirkişi raporunda da bu kesinleşmiş durumda" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden Duygu Delen'in düştüğü sırada bilicinin kapalı olduğunu savunduklarını hatırlatan Önder Alkurt, "Duygu kızımızın düşerken herhangi bir refleks göstermemesinden dolayı biz bilincinin kapalı olduğunu ifade ediyorduk. Bilirkişi raporunda, Duygu'nun düşmesinin ardından gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde 39 kalp atışı tespit edildiği ve bunun düştüğü sırada canlı, ancak bilincinin kapalı olduğuna yer veriliyor. Bu da bizim ilk andan itibaren baygın halde atıldığına yönelik iddiamızı delil noktasında destekliyor" diye konuştu.