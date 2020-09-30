Son dakika haberi: Hayat bebek ölü bulunmuştu! Annesi tutuklandı: Darp izleri, morluklar ve sigara izmaritleri...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Hayat bebek olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Öldükten sonra darp izleri, morluklar ve şişliklerle gündeme gelen Hayat bebeğin annesi Vala B. tutuklandı. "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklanan anne Vala B.'nin ardından baba Ali N. ise adli kontrl şartıyla serbest kaldı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylardan biri olan Hayat bebek olayında talihsiz bebeğin katili annesi çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gerçekleşen acı olayda 1 yaşındaki Hayat Neccar, hayatını kaybetmişti. Talihsiz kızın vücudunda morluklar ve darp izleri dikkat çekmişti. Emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Suriye uyruklu Hayat Neccar'ı annesi Vala B.'nin öldürdüğü tespit edildi. Tutuklanan annenin ifadesi ile babanın ifadesi de ortaya çıktı. Vefat eden Hayat bebeğin üzerinde sigara izmarit izi olduğu da ifade edildi.

Sancaktepe'de bir yaşındaki çocuğu Hayat N.'yi işkence ile öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan annesi Vala B., "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Babası Ali N. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar'ın işkence ile öldürülmesi sonrası gözaltına alınan annesi Vala B. ve babası Ali N., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.