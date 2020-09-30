Son Dakika Haberi: Konya’da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, AFAD'da saatler 07.15 ve 07.19'u gösterdiğinde üst üste iki deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı kentte ufak çaplı paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu?' sorusunu araştırıyor. Öte yandan Konya'da peş peşe yaşanan bu depremler, komşu illerde de yoğun bir şekilde hissedildi.

KONYA'DA KORKUTAN DEPREM! KOMŞU İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Konya'da yaşanan depremler ile ilgili AFAD tarafından yapılan o paylaşımlar ve son depremler listesi:

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