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Haberi: Konya’da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi

AFAD tarafından geçilen bilgisine göre, bu sabah saatler 07:15 ve 07.19’u gösterdiğinde Konya’da 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen sarsıntı kentte ufak çaplı bir paniğe neden olurken, can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmadı. Öte yandan Konya depremi çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi! İşte AFAD son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 30.9.2020 07:38 Son Güncelleme: 30.9.2020 07:39 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Konya’da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, AFAD'da saatler 07.15 ve 07.19'u gösterdiğinde üst üste iki deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı kentte ufak çaplı paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu?' sorusunu araştırıyor. Öte yandan Konya'da peş peşe yaşanan bu depremler, komşu illerde de yoğun bir şekilde hissedildi.

KONYA'DA KORKUTAN DEPREM! KOMŞU İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Konya'da yaşanan depremler ile ilgili AFAD tarafından yapılan o paylaşımlar ve son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son Dakika Haberi: Konya’da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi
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