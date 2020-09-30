SON DAKİKA! Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olmuşlardı... Yeni mağdurlar ortaya çıktı!

'TIR ÇARPMIŞ GİBİYDİM'

Hukuk mücadelesini başka kadınlara da zarar gelmesin diye başlattığını ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Çok sayıda kadını mağdur ettiklerini duydum. Hiçbir kadının bundan sonra canının yanmamasını istedim. Ben dört yıl süren hukuk mücadelesinde, bu şahısların çok fazla davası olduğunu duydum. Bana uyguladıkları iğneli operasyondan sonra bulanık görmeye başladım. Yüzüm gözüm inanılmaz şişmişti. Gözlerim tamamen kapanmıştı, TIR çarpmış gibiydim. Oysa bu işlem iğneyle yapılan, 5-10 dakikalık ufak bir işlem. Normalde işlem yapıldıktan hemen sonra iş hayatına dönülebilir. Ben o dönem durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne de bildirdim. Kübra Boyraz'ın ölümüne çok üzüldüm. Bu tarz yerlerin daha çok denetlenmesini istiyorum."