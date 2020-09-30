Son gelişmeler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 3-4 Ekim 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar Cumartesi-Pazar gününe yaklaşılmasıyla beraber hız kazandı. Vaka sayılarındaki yükselişle beraber milyonların gözü kısıtlama kararlarına çevrilmiş oldu. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada böyle bir konunun henüz gündemde olmadığı ifade edilirken vakalardaki artış vatandaşlarda kısıtlama beklentilerine neden oluyor. Peki, 3-4 Ekim 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar günü Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre gerçekleştirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle beraber yeniden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Belirli durumlarla ilgili olarak kısıtlamaların yeniden getirilmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Henüz böyle bir kısıtlamanın olacağına ilişkin açıklama bulunmuyor. Öte yandan yapılan son açıklamalarda sokağa çıkma yasağının henüz gündemde olmadığı belirtilmişti.
Bakan Koca, geçtiğimiz haftalarda uygulanan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili son açıklaması şöyleydi;
"Dünyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye'de sokağa çıkma gibi bir yasağın şu an söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz.
Ama bulaşın önlenmesinin en kısa yolu mesafe, mesafenin korunmadığı yerde maske. Basit 2 uygulama ile sonuç alındığını biliyoruz."
Bakan Koca 'Türkiye için de şu an sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz ve hep de tekrara düşüyoruz ama bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu, mesafe ve mesafeyi koruyamadığımız noktada maske.' dedi.
'ARTIŞ YAŞANAN İL OLMAMASI, SON DERECE UMUT VERİCİDİR'
Türkiye'deki hastane doluluk oranları üzerinden konuşan Koca, "Yatak doluluk oranı yüzde 51,6. Yoğun bakım yatak doluluk oranımız bütün Türkiye ortalaması olarak yüzde 66,3. Ventiletör yani solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33,6. İllerimizdeki durum ise en çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri, yüzde 39,37. Bu ilimizi yüzde 38,84 ile Ankara, yüzde 36,99 ile Mersin takip ediyor.
Son 3 günün son hafta ile karşılaşması dikkate alındığında ise artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir. Hasta sayısında azalış olan illerimize baktığımızda ise son ayla kıyasladığımızda son haftayı Artvin'de yüzde 27,71 Bartın'da yüzde 26,37, Ardahan'da yüzde 9,28 ile ciddi düşüşler olduğunu görmüş oluyoruz. Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52,9, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 64,8, ventiletör doluluk oranı yüzde 28,1. Son ay günlük ortalamam pnömani yani zatüre vaka oranı ise yüzde 6,02, Son hafta pnömani zatüre oranı yüzde 3,02. Son 3 güne geldiğimizde ise bu zatürre oranını yüzde 2,39'a indiğini görmüş oluyoruz.
Özellikle zatürre oranı bizim için son derece önemli. Erken filyason yapılıp hastanın erken tespit edilip erken tedavinin başlamasıyla zatürrenin azaldığını ve bu azalan pnömeniyi tedavi etmede de başarılı olduğumuzu gösteren bir tablo. Son ayda yüzde 6,02'den 2,39'a hatta son haftaya baktığımızda 3,02'den 2,39'a. Ankara'da bu filyasyonun yoğun yapıldığını, hastaya ulaşılır olduğunu, zatürre oranın düştüğünü, dolayısıyla hastane yükünün bundan sonra daha da azalacağını göstermesi açısından son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.