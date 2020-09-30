Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Üniversiteler açılış tarihi ve YÖK’ten son dakika açıklaması

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? soruları son dönemde en çok araştırılan son dakika konuları arasında kendine yer buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile tamamlanmıştı. Yeni öğrenim yılında ise, gidişatın ne yönde olacağı merak konusu oldu. Konuyla yönelik en son açıklama YÖK'ten gelmişti. YÖK üniversitelerin eğitim öğrenim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrası başlayacak şekilde planlamalarını istemişti. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, bu sene açılacak mı? 2020 2021 YÖK ile Üniversitelerin açılış tarihi son durum ne?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi milyonlarca öğrencinin gündemden düşmüyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konuya yönelik en son Sağlık Bakanlığı YÖK' e üniversitelere tavsiye kararında bulunarak güz dönemi için uzaktan eğitim önerisinde bulundu.