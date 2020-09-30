Uzaklaşmadı kalbinden bıçakladı

Adana'daki korkunç olay, Ceyhan ilçesinde önceki gece 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner'in (24) yanından ayrılan 26 yaşındaki iki çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine geldi. Geçen hafta uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner'den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle tartışmaya başladı. Ali Öner, genç kadını kalbinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ailesi tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serap Öner kurtarılamadı.Kızını kaybeden baba Mahmut Kayadan, "Kızım bir aydır benim yanımdaydı ayrılmak istiyordu. Bana, 'Ayrılacağım, dayanamıyorum artık' diyordu. Gece kızımla oturduk. Sonra içeri girdim, bağırtılar duydum. Dışarı koştuğumda merdivende kızım kanlar içinde kucağıma düştü. Kızımı aldım kucakladım. Her tarafı kanlar içindeydi. Çocuklar arabayı getirdi acile yetiştirdik" diye konuştu. Talihsiz kadının kardeşi Süleyman Kayadan ise, "Kapının önünde oturuyorduk. Bir anda çıktı geldi. Bıçakla tehdit ediyordu. Bağırdı, çağırdı, 'Hadi gel gidelim' diye tartışıyordu. Ablam da gitmek istemiyordu. Cebinden bıçak çıkardı. Kolundan tutup çekip götürmek isterken, aralarına girdim. Sonra beni de itekleyip, direkt ablamı kalbinden 2-3 defa bıçakladı. Daha önce de ablamı bıçakla tehdit etti. Haneye tecavüzde bulundu. Evimize silah sıktı. Emniyete ailece şikâyette bulunmuştuk, uzaklaştırması vardı" diye konuştu.