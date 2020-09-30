Van'da şok operasyon! Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı...

Van'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar İlçesi'nde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı kamyonet durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu. Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 07 plaka sayılı kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte arama yapıldı.

15 KİLO UYUŞTURUCU

Aracın ön kaputunun içerisinde, ön göğüs kısmının altına zulalanmış vaziyette 56 paket halinde toplam 15 Kilo 370 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA



Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü İ.B. ve yolcu M.B. isimli 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı | Video