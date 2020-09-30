Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van'da şok operasyon! Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı...

'da şok operasyon! Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı...

Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda durdurulan bir kamyonetten 56 paket halinde toplam 15 Kilo 370 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüsü İ.B. ve yolcu M.B. isimli 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 30.9.2020 09:54 Son Güncelleme: 30.9.2020 10:17 ABONE OL
Van'da şok operasyon! Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı...

Van'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar İlçesi'nde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı kamyonet durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu. Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 07 plaka sayılı kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte arama yapıldı.

15 KİLO UYUŞTURUCU

Aracın ön kaputunun içerisinde, ön göğüs kısmının altına zulalanmış vaziyette 56 paket halinde toplam 15 Kilo 370 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü İ.B. ve yolcu M.B. isimli 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı | Video

İstanbul’da mide bulandıran olay! Sapık baba hakkında 22 yıla kadar hapis istemi

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da şok operasyon! Kamyonetten 15 kilo uyuşturucu çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA