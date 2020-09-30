Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu için geri sayım sona eriyor! BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Ekim 2020…

BİM aktüel ürünler listesindeki ürünler için geri sayım sona eriyor. Yarın raflardaki yerini alacak olan ürünler hakkında araştırma yapan mağazanın tüketicileri, fırsat ürünlerinin fiyatlarını ve özelliklerini merak ediyor. Peki, yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi fırsatlar var? Elektronik mutfak ürünlerinin yanında, Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı, 8 Parça Çelik Tencere Seti, Çelik Çaydanlık, Polosmart taşınabilir şart aleti, 30 parça çatıl kaşık bıçak seti' bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 EKİM CUMA 2020

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