Zoom indirme işlemi: Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Coronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için zoom uygulaması yoğun ilgi görüyor. Online olarak görüşme imkanı sunan Zoom birden çok kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Google Play'de hem Apple Store üzerinden indirilen uygulamada öğretmenler video konferans sayesinde öğrencilerle canlı bağlantı kurabiliyor. Peki Zoom indirme işlemi nasıl yapılır? Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?
Zoom uygulaması hem Google Play'de hem Apple Store'da bulunabiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.
İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.
Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz.Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşığ derse başlayabiliryosunuz. Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.
Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabiliyor.
Öncelikle zoom programını bilgisayarınıza indirin ve kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.
Bilgisayarın sağ alt köşesinde yer alan simgeye tıklayın ve zoom simgesine sağ tıklayın.
Açılan menüden Switch Languages seçeneğini üzerine gelin.
Yandaki menüden dil seçiminizi yapabilirsiniz.
Dili seçtiğiniz zaman Zoom programının dili otomatik olarak değişecektir