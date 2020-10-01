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'da ve kaçakçılık operasyonu

'da düzenlenen operasyonda 4 bin 30 litre ile kaçak 220 bin makaron ve 118 kilogram tütün ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 10:01 ABONE OL
Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin 30 litre sahte içki ile kaçak 220 bin makaron ve 118 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu
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