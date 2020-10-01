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'da vahşet! Saplantılı aşık, 'i silahla vurarak öldürdü

'nın Kozan ilçesinde isimli kadın, 15 gün önce işe girdiği markette kendisine saplantılı şekilde aşık olan Erdoğan Küpeli tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan, Tuğba Keleş'i öldürdükten sonra cinayet silahıyla intihar girişiminde bulundu. Keleş'in 1 ay önce de Keleş'i kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Aynı zamanda saldırganın kadına taciz, tehdit, tehdit gibi birçok suç dosyasının olduğu ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 14:33 Son Güncelleme: 1.10.2020 14:53 ABONE OL
Adana'da vahşet! Saplantılı aşık, Tuğba Keleş'i silahla vurarak öldürdü

Kozan Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki mağazada 15 gün önce işe girdiği belirtilen (36) isimli kadın, markette çalışırken motosikletle müşteri gibi gelen saplantılı aşık Erdoğan Küpeli, yanında getirdiği silahla kasiyer kadını kasada para alışverişi yaparken sırtından vurdu. Erdoğan Küpeli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Adana'da vahşet! Saplantılı aşık, Tuğba Keleş'i silahla vurarak öldürdü

Olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdoğan Küpeli ve 'i Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tuğba Keleş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küpeli ise ilk müdahalesinin ardından 'ya sevk edildi.

Adana'da vahşet! Saplantılı aşık, Tuğba Keleş'i silahla vurarak öldürdü

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak olay yerinden incelemede bulundu.

Adana'da vahşet! Saplantılı aşık, Tuğba Keleş'i silahla vurarak öldürdü

Markete 01 RD 483 plakalı motosikleti ile gelen Erdoğan Küpeli'nin 2015 yılında Hatay'da sosyal medya üzerinden bir kadına ölüm ve tecavüz tehditleri nedeniyle 8 yıl 3 ay hapis cezası aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaretten de ceza aldığı öğrenildi.

Adana'da vahşet! Saplantılı aşık, Tuğba Keleş'i silahla vurarak öldürdü

Öte yandan, olayda kurşunların hedefi olan 'i tanıyanlar ise şahsın yaklaşık bir ay önce aracı ile genç kadını zorla kaçırmaya çalıştığını söyledi.

Adana'da vahşet! Saplantılı aşık, Tuğba Keleş'i silahla vurarak öldürdü

Polisin çalışması ile şahsın yakalandığı, savcılıktan serbest kaldığı, uzaklaştırma kararı ile 'in koruma altında olduğu ve polislerin sık sık kontrol ettiği belirtildi.

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Adana'da vahşet! Saplantılı aşık, Tuğba Keleş'i silahla vurarak öldürdü
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