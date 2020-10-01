Adana'da vahşet! Saplantılı aşık, Tuğba Keleş'i silahla vurarak öldürdü

Olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdoğan Küpeli ve Tuğba Keleş'i Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tuğba Keleş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küpeli ise ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.

