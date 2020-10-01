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Ailesini bıçakla rehin alan şahıs dehşet saçtı!

'da tartıştığı kız kardeşini ve annesini bıçakla rehin alan M.T.(24) isimli şahıs, ailesine ve korku dolu dakikalar yaşattı. Olay yerine intikal eden ekiplere de saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 16:55 Son Güncelleme: 1.10.2020 16:57 ABONE OL
Ailesini bıçakla rehin alan şahıs dehşet saçtı!

Edinilen bilgiye göre, M.T.(24)isimli şahsın kız kardeşi Arzu ve annesi Radiye T.'yi bıçakla rehin aldığı, kendilerinin polisten yardım istemeleri halinde ev halkına zarar vereceği ve polis çağırmaları durumunda gelen polisleri de vuracağı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



POLİSLERE DE SALDIRDIİ VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olaya müdahale eden ekip M.T isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Polisin tüm uyarılarına rağmen saldırıya devam eden şahıs silah kullanılarak yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Polis ekibinin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen zanlı Gemlik Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. M.T.'nin daha önceden de "Polise mukavemet ve uyuşturucu kullanmaktan" bir çok kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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Ailesini bıçakla rehin alan şahıs dehşet saçtı!
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