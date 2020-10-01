Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın Seyhan İlçesine bağlı Uçak Mahallesi'nde Gökhan Boyuneğmez ve arkadaşı Servet D. bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Servet D, yanında taşıdığı bıçakla, 23 yaşındaki Boyuneğmez'i kalbinden bıçakladı. Yaraladığı arkadaşını kendi aracıyla yakındaki bir tıp merkezine götüren Servet D, daha sonra Boyuneğmez'i orada bırakarak, kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Boyuneğmez, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçağın kalbine isabet ettiği belirlenen Boyuneğmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşını bıçaklayarak öldüren Servet D, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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